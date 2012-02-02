Прохоров: Європа та Росія стануть "третім центром"

У майбутньому світ розділиться на три потужних економічних центри. Таку думку кандидат на посаду президента РФ, бізнесмен Михайло Прохоров висловив на зустрічі з журналістами.



Перший центр, на його думку, включатиме США і Латинську Америку. Другий центр охопить Китай, Індію та інші країни АТР. Третім центром стануть Європа і Росія. Натомість окремо Європа і Росія не зможуть на рівних конкурувати з двома іншими економічними центрами, вважає М. Прохоров. У близькому майбутньому цих відносин М. Прохоров бачить не тільки створення єдиного економічного простору, а й введення єдиної валюти з двома емісійними центрами - в Європі і Росії. "Такий стратегічний концепт дозволить і Європі, і Росії не тільки вижити, а й дуже успішно конкурувати", - вважає він.



Головними стратегічними партнерами країни М. Прохоров бачить саме європейські держави, в першу чергу Німеччину, від якої на сьогодні залежить доля всього Євросоюзу, а НАТО має замінити єдина система європейської безпеки.



Говорячи про США, М. Прохоров зазначив, що бачить багато політичних перетинів, але вважає, що економічних відносин у РФ і США практично немає. Оборот між Америкою і Росією менший, ніж у Америки з Таїландом, пояснив він, а політична система, яка побудована лише на політичних зв'язках, дуже нестійка. Час подумати про те, як побудувати з США саме економічні відносини, тоді й політичних проблем стане набагато менше, вважає М. Прохоров.



Торкаючись поточної ситуації в зовнішній політиці Росії, М. Прохоров заявив: "Ми проводимо зовнішню політику вже неіснуючої країни під назвою СРСР". На його думку, вона носить особистісний характер. "З кимось посварилися - газ перекрили", - цитує РосБізнесКонсалтинг.



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Раніше в передачі "Громадянин президент" в прямому ефірі РБК-ТВ, кандидат у президенти Росії, бізнесмен Михайло Прохоров висловив думку, що проведена "з особливим цинізмом" рокіровка в правлячому тандемі Медведєв-Путін саме і стала одним з основних каталізаторів політичних змін у свідомості громадян Росії, які врешті вийшли на акції протесту.