Путін: ось сейф, ось зброя - така туга

Прем'єр РФ не хотів очолювати ФСБ

Прем'єр-міністр РосіїВолодимирПутін удокументальномуфільмі "Містнадбезоднею" зізнався, що не буврадийочолитиФедеральнуслужбубезпекикраїнив 1998році.



Путінрозповів,що йогоохопилатуга,коливінзайшовдо свого кабінету: "Явважав,щодляменедавновжезакінчиласяспеціальнаслужба, всевже позаду.Колияповернувся,вкабінетзайшов,і менімійпопередникрозповідає:осьтутосьсейф, осьтутосьсекретнийзошит, тутзброя, такатугаохопила- знову всезнову ".



ФСБвіночолював протягоммайже року, нагадуєБі-бі-сі.



УсічнітелеканалБі-бі-сіпочавпоказтелефільму"Путін,Росія іЗахід" (Putin,Russia&the West).Учотирисерійнійдокументальній стрічціісторію перебуванняпри владіВолодимираПутінарозповідаютьвпливовіфігурисвітовоїполітики минулогоі сьогодення.Минуласерія булаприсвячена періодуПомаранчевоїреволюціївУкраїні.

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