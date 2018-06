Друга частина фільму про Путіна присвячена Помаранчевій революції

Британська мовна корпорація Бі-бі-сі продовжила показ чотирисерійного документального фільму "Путін, Росія і Захід" (Putin, Russia and the West), у другій серії якого розказано, зокрема, про президентські вибори в Україні 2004 року, передає кореспондент РІА "Новости".



Годинна серія була показана в ефірі загальнонаціонального телеканалу BBC Two в четвер, у вечірній прайм-тайм.



У рамках підготовки фільму його автори записали безпрецедентну кількість інтерв'ю з політиками минулого і сьогодення, включаючи екс-президентів України Леоніда Кучму та Віктора Ющенка, екс-президента Польщі Олександра Квасьневського, екс-держсекретарів США Коліна Пауелла і Кондолізу Райс, російських політологів Гліба Павловського і Сергія Маркова, які працювали в Україні в той час, бувши, за їх власним визначенням, "каналом зв'язку" з Москвою.



"Кучма повністю керував кампанією Януковича. Янукович був безправним функціонером у власній кампанії", - розповів Павловський.



Кучма зі свого боку заявив, що на Заході велося не менш жваве, ніж у Росії та в самій Україні, обговорення того, кому бути наступним українським президентом, і що попри всі наявні в нього важелі економічного й силового тиску на мітингувальників на Майдані, він вирішив не допустити кровопролиття.



У фільмі детально розказано про отруєння Віктора Ющенка, утім, без натяків на замовників та виконавців. Детально показані всі епізоди "помаранчевої революції", а також міжнародне посередництво за участю Росії, Польщі та Євросоюзу. Сам Володимир Путін, який у 2000-2008 роках займав пост президента Росії, відвідав у передвиборні місяці Україну сім разів, зазначають творці фільму.