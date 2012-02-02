У Єгипті вимагають стратити вже й голову тимчасового уряду

15:21, 02 лютого 2012
Світ
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На вулицях Каїра знову натовп

Сьогодні, 2 лютого, на вулиці Каїра на знак протесту проти подій 1 лютого, коли понад 70 чоловік загинули під час масової бійки на стадіоні в Порт-Саїді, вийшли тисячі чоловік.

Як повідомляє Egypt Independent, протестуючі блокували набережну Нілу, а також ряд автомобільних доріг. Кілька сотень чоловік вийшли до будівлі телецентру в Каїрі. Повідомляється, що в демонстрації також взяли участь активісти з розташованої неподалік площі Тахрір.

Раніше сьогодні близько 10 тисяч чоловік зібралися біля каїрського залізничного вокзалу, щоб зустріти уболівальників, що прибули з Порт-Саїда .

Демонстранти вимагають притягти до відповідальності (аж до страти) тимчасового главу держави - голову Вищої ради збройних сил Єгипту маршала Хусейна ТАНТАВІ. Протестуючі перекрили вхід у будівлю телецентру і паралізували рух на кількох вулицях у центрі Каїра.

Нагадаємо, 1 лютого в Порт-Саїді проходив футбольний матч між місцевою командою "Аль-Масрі" і каїрським клубом "Аль-Ахлі". Під час зустрічі каїрські уболівальники розгорнули банери з образами, а наприкінці матчу, коли господарі вели з рахунком 3:1, фанати "Аль-Масрі" вибігли на поле і почали нападати на гравців каїрського клубу.

Служба безпеки стадіону не змогла справитися з фанатами. Поліцію, за деякими даними, просто вивели зі стадіону. Сутичка вилилася в масову бійку із застосуванням холодної зброї, внаслідок якої, за останніми даними, 74 людини загинули і близько тисячі дістали поранення. Після безпорядків у місто були введені армійські підрозділи.

Уболівальники та їхні родичі звинувачують владу в навмисному невтручанні в хід подій на стадіоні, передає Лента.ру. Крім того, існує версія, що масова бійка була спровокована владою, щоб підставити каїрських уболівальників, які користуються великою пошаною серед єгипетських революціонерів.

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