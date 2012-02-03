Експерт прогнозує технічний дефолт Греції в березні

На думку члена правління, директора з управління ризиками АТ «ОТП Банк» Михайла КУЗЬМІНА, у березні можна чекати оголошення технічного дефолту Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив к рамках круглого столу «Загрози світової фінансової системи - 2012», організованого Інститутом Горшеніна.

За його словами, після цього проходитиме реструктуризація боргів країни, під час якої до 60% боргів може бути списано.

На думку екс-міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО, таке «очищення» через оголошення дефолту піде на користь економіці ЄС. Також він вважає, що на сьогодні немає підстав говорити про розпад Євросоюзу.

«Сьогодні з економічного об`єднання ЄС перетворився на політичне, говорити про розпад якого на сьогодні недоцільно», - відзначив І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас голова правління «ВТБ Банку» Вадим ПУШКАРЬОВ вважає, що ЄС залишить низка «найслабкіших» країн. Це пов`язано з тим, що такі країни, як Німеччина, Франція і ряд інших, більше не захочуть платити за фінансову недисциплінованість своїх «молодших колег».

«На сьогодні Франції, Німеччині поки що вигідно оплачувати борги Греції, і одержувати при цьому велику вигоду від спільних ринків збуту, які має ЄС», - сказав директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

У стійкості економік США і ЄС також упевнений і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО: «Немає сумнівів, що країни - і США, і ЄС - вистоять, питання тільки у тому, з якими втратами кожний з них вийде з ситуації, що склалася».

При цьому О.УСТЕНКО вважає, що процес відновлення буде млявим і може затягнутися на 10 років.