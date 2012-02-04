У Москві затримали студентів, які прикрашали міст білими стрічками
Звинувачені в... хуліганстві
Троєосіб булизатриманівцентріМосквизаспробуприкраситибілимистрічкамивулицю,якоювденьвсуботупройдеходазачеснівибори,повідомляє "ЭхоМосквы".
Зазначається,що всітроєзатриманих- студенти-художники.Засловами однієї зних, затриманнявідбувалосянаМаломукам'яномумості.Співробітникиполіціїмотивувалисвоїдії тим, що містє "режимнимоб'єктом".Післятогояк студентибулидоставленіу відділенняміліції, їмпред'явилизвинуваченнявхуліганстві.
"ЭхоМосквы"робить висновок,що,найімовірніше,студенти небудутьзвільненідорозгляду їхсправивсуді.
Ходазачеснівибори, одниміз символівякого єбіластрічка, відбудеться4 лютого.Учасникиакціїпройдуть відКалузькоїдоБолотноїплощі інасвоєму шляхуперетнуть, втомучислі,Малийкам'яний міст, зауважуєЛента.ру.