У Москві затримали студентів, які прикрашали міст білими стрічками

Звинувачені в... хуліганстві

Троєосіб булизатриманівцентріМосквизаспробуприкраситибілимистрічкамивулицю,якоювденьвсуботупройдеходазачеснівибори,повідомляє "ЭхоМосквы".



Зазначається,що всітроєзатриманих- студенти-художники.Засловами однієї зних, затриманнявідбувалосянаМаломукам'яномумості.Співробітникиполіціїмотивувалисвоїдії тим, що містє "режимнимоб'єктом".Післятогояк студентибулидоставленіу відділенняміліції, їмпред'явилизвинуваченнявхуліганстві.



"ЭхоМосквы"робить висновок,що,найімовірніше,студенти небудутьзвільненідорозгляду їхсправивсуді.



Ходазачеснівибори, одниміз символівякого єбіластрічка, відбудеться4 лютого.Учасникиакціїпройдуть відКалузькоїдоБолотноїплощі інасвоєму шляхуперетнуть, втомучислі,Малийкам'яний міст, зауважуєЛента.ру.

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