Відомі кінематографісти загинули під час катастрофи вертольота

Два відомих кінематографіста - американець Майк Дегрей (Mike deGruy) і австралієць Ендрю Вайт (Andrew Wight) - загинули при падінні вертольота в Австралії, повідомляє сайт журналу National Geographic, з яким співпрацювали загиблі.

Вертоліт R-44 впав незабаром після зльоту з аеродрому Новра за 156 км від Сіднея. Причини аварії поки не встановлені. Відомо, що трагедія сталася напередодні в штаті Новий Південний Уельс, в момент падіння вертольотом керував Уайт.

Спеціаліст з підводних зйомок 61-річний Майк Дегрей відомий як режисер одних з кращих документальних фільмів про дику природу. Зокрема, він знімав серії фільмів "Блакитна планета" і "Тихоокеанська безодня" про життя підводних мешканців і працював над документальними серіями в рамках телевізійного циклу BBC про світ тварин. Дегрей працював у документальній кіноіндустрії 30 років.

Вайт, якому було 52 роки, відомий в Австралії як дослідник, режисер і сценарист пригодницьких та документальних фільмів про підводний світ, включаючи такі відомі як "Санктум", "Привиди безодні: Титанік", "Чужі з безодні", "Експедиція: Бісмарк" та інші.