В аеропорту Мюнхена скасували десятки рейсів
Через снігопад
В аеропорту Мюнхена у вівторок, 14 лютого, через сильні снігопади скасовано десятки рейсів, інші затримуються, передає dpa із посиланням на заяву аеровокзалу.
Ці порушення торкнулися близько тисячі пасажирів. Інформацію про затримані й скасовані рейси можна подивитися на електронному табло на сайті аеропорту, передає Лента.ру.
Служби аеропорту постійно очищають злітно-посадочні смуги від снігу. Таким чином їм вдається підтримувати в належному стані хоча б одну з них для відправлення й прийому літаків.
Коли робота аеропорту нормалізується, поки невідомо. Синоптики не можуть точно прогнозувати, коли закінчиться снігопад.
Порушення в роботі аеропорту через сильні снігопади вже були тиждень тому - 7 лютого. Тоді було скасовано десять рейсів, ще декілька було затримано.
Німеччина, як і багато країн Європи, з кінця січня опинилася в зоні потужного циклону, який спровокував незвично низькі температури й сильні снігопади. Через замерзання річок було тимчасово зупинено судноплавство в деяких частинах країни. Зараз температура в Німеччині починає поступово підвищуватися, проте метеорологи попереджають про продовження снігопадів. У решті Європи люті морози поки не припиняються, їх жертвами стали вже щонайменше 600 людей.