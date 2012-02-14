В аеропорту Мюнхена скасували десятки рейсів

В аеропорту Мюнхена у вівторок, 14 лютого, через сильні снігопади скасовано десятки рейсів, інші затримуються, передає dpa із посиланням на заяву аеровокзалу.

Ці порушення торкнулися близько тисячі пасажирів. Інформацію про затримані й скасовані рейси можна подивитися на електронному табло на сайті аеропорту, передає Лента.ру.

Служби аеропорту постійно очищають злітно-посадочні смуги від снігу. Таким чином їм вдається підтримувати в належному стані хоча б одну з них для відправлення й прийому літаків.

Коли робота аеропорту нормалізується, поки невідомо. Синоптики не можуть точно прогнозувати, коли закінчиться снігопад.

Порушення в роботі аеропорту через сильні снігопади вже були тиждень тому - 7 лютого. Тоді було скасовано десять рейсів, ще декілька було затримано.

Німеччина, як і багато країн Європи, з кінця січня опинилася в зоні потужного циклону, який спровокував незвично низькі температури й сильні снігопади. Через замерзання річок було тимчасово зупинено судноплавство в деяких частинах країни. Зараз температура в Німеччині починає поступово підвищуватися, проте метеорологи попереджають про продовження снігопадів. У решті Європи люті морози поки не припиняються, їх жертвами стали вже щонайменше 600 людей.