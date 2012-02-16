Колишні повстанці вдаються до катувань і страт

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що збройні угруповання загрожують стабільності та безпеки Лівії, передає Бі-бі-сі.



За твердженнями правозахисників, ці угруповання складаються з колишніх повстанців, які брали участь у поваленні Муаммара Каддафі. За даними Amnesty, вони діють переважно на заході Лівії: застосовують тортури і страти без суду і слідства, а також затримують людей без пред'явлення їм звинувачень.



Жертвами угруповань стають переважно мігранти. Новий уряд, як зазначають правозахисники, не зміг відвернути ці злочини і покарати винних.



Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали кілька десятків громадян України за підозрою у військовому пособництві Каддафі. 5 вересня в МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед 28 затриманих одна жінка.



«Наші громадяни стали заручниками внутрішньополітичної ситуації в Лівії і того, що досі немає чітко сформованого уряду, відповідальних осіб, які б могли приймати відповідні рішення і перейти або до пред'явлення звинувачень, або проведення всебічного дорозслідування щодо перебування українських громадян на території Лівії", - сказав 14 лютого на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.



Він наголосив, що українським громадянам не висунуті ніякі офіційні звинувачення.



О.ДИКУСАРОВ запевнив, що Україна продовжує переговори з лівійською стороною, представниками революційних бригад, а також опрацьовує всі можливості звільнення українських громадян на «дипломатичних майданчиках» в інших країнах світу.



«Це питання не зрушилося з місця виключно через внутрішньополітичну ситуацію в Лівії», - додав О.ДИКУСАРОВ, а також зазначив, що українських громадян постійно відвідують дипломати.