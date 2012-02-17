Литва прагне включення до НАТО свого Центру енергобезпеки

Литва і Польща будуть координувати свої позиції стосовно реалізації проекту НАТО з розгортання системи протиракетної оборони (ПРО) в Європі.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, така домовленість була досягнута під час двосторонньої зустрічі президентів Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ і Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, який перебував у литовській столиці з нагоди відзначення Дня відновлення держави.

Прес-служба президента Литви повідомила, що лідери двох країн домовилися про те, що Вільнюс і Варшава "будуть координувати свої позиції з питань політики безпеки і протиракетної оборони під час підготовки до зустрічі НАТО на найвищому рівні у Чикаго".

Також Д.ГРІБАУСКАЙТЕ запропонувала Польщі приєднатися до діяльності заснованого у Литві Центру енергетичної безпеки, мета якого – сприяти забезпеченню спільної енергетичної безпеки членів НАТО і принципів "розумної оборони". Вільнюс домагається включення цього Центру енергобезпеки у структури Північноатлантичного альянсу.

Крім того, глави держав обговорили питання двосторонньої співпраці і, як зазначила литовський президент, "вирішили на найвищому рівні особисто сприяти реалізації проектів об'єднання газових і електроенергетичних мереж двох країн". Досі енергомережі і газові магістралі Литви інтегровані лише у східному напрямку. Зараз тривають підготовчі роботи по з’єднанню їх із мережами Польщі, що дало би Литві енергетичний вихід у Західну Європу.