Президентські вибори у Ємені: в бюлетенях - лише одне ім'я

У Ємені сьогодні стартують дострокові президентські вибори.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у виборчих бюлетенях лише одне ім`я: Абд Раббу Мансур ХАДІ. Раніше він займав пост віце-президента. Саме йому в листопаді минулого року передав владу Алі Абдалла САЛЕХ, який правив країною понад 30 років. В обмін на відмову від повноважень він одержав імунітет від судового переслідування для себе і для своєї сім`ї.

Це не влаштувало опозицію – в Ємені тривають протести з вимогою судити А.САЛЕХА за розправи над учасниками демонстрацій за його відставку.

Експерти прогнозують украй низьку явку на президентських виборах.

Сепаратисти з півдня країни, деякі молодіжні рух і бунтівники шиїтів обіцяють зірвати голосування мирними засобами, передає ІТАР-ТАСС.

Водночас бойовики «Аль-Каїди» погрожують терактами. Напередодні в місті Аден було підірвано виборчу дільницю й обстріляно армійський патруль.

Масові протести з вимогою відставки Президента Ємену розпочалися в січні минулого року. Влітку на А.САЛЕХА було вчинено замах, зараз він перебуває на лікуванні у США.