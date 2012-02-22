До Білорусі не пустили шістьох депутатів польського сейму

До Білорусі не пропустили шістьох членів Комісії зі зв`язків з поляками за кордоном сейму Польщі, які прямували до міста Гродно для зустрічі з представниками невизнаного білоруською владою Союзу поляків.

Зокрема, як повідомляє Польське радіо, 21 лютого на прикордонному переході «Брузги» польським депутатам було відмовлено у в`їзді до Білорусі без пояснення причин і незважаючи на наявність у них дипломатичних паспортів.

Як повідомили у Посольстві Польщі в Білорусі, Міністерство закордонних справ Польщі в даний час готує заяву з приводу інциденту з групою депутатів польського сейму на білоруському кордону.

У свою чергу, заступник начальника управління інформації – начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Марія ВАНЬШИНА заявила, що польські парламентарії запланували свій візит до Білорусі, «нехтуючи не лише взаємодією зі своїми білоруськими колегами, а й якимось попереднім повідомленням білоруської сторони взагалі».

«Здійснення візиту парламентської делегації має на увазі наявність відповідного запрошення від парламентаріїв країни призначення – в даному випадку Національних зборів Республіки Білорусь», - сказала представник МЗС Білорусі.

«Білоруська сторона виходить із загальноприйнятої практики міжнародних відносин, згідно з якою парламентський діалог між державами здійснюється на взаємній повазі і рівноправній основі. У зв`язку з цим виникає питання: який позитив для двосторонніх відносин Білорусі і Польщі можуть принести подібні «конспіративні» візити, організація яких явно зневажає принципи взаємної довіри, відвертості і добросусідства?», - підкреслила М.ВАНЬШИНА.