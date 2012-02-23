У Мінську мітингували сніговики

Сьогодні у Мінську представники «Європейської Білорусі» провели акцію, вимагаючи звільнити нещодавно затриманих громадських активістів, які організували «мітинг іграшок».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, у центрі Мінська, поблизу центрального входу до парку Челюскінців активісти «Європейської Білорусі» поставили трьох сніговиків-«мітингувальників» із плакатами, у яких ішлося про нещодавній арешт колишнього політв'язня Павла ВИНОГРАДОВА за організацію і проведення «іграшкового» мітингу.

Як повідомлялося, П.ВИНОГРАДОВ був визнаний винним в участі у несанкціонованій акції, яка пройшла 10 лютого на площі Незалежності у Мінську під назвою «Іграшки мітингують!». Суд Московського району Мінська засудив його до 10 діб арешту.

10 лютого на площі були виставлені дитячі іграшки з маленькими транспарантами: «Алехандро, відпусти людей!», «Менти відірвали мені око», «Іграшки проти свавілля!»