Спецназ розстріляв під Москвою п'ятьох нападників
05:07, 29 лютого 2012Світ
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Біля складу була засідка
УпідмосковнихХімкахпід часнападуна складвбито п'ятьзлочинців, пораненняотримавспівробітникспецназуМВС,повідомивРІА "Новости" співрозмовник управоохороннихорганахМосковськоїобласті.
"Оперативникамнадійшла інформаціяпро нападнаскладнаЗаводськийвулиці.Булаорганізованазасідка.Бандити, якихбуло близько10,вчинили опірполіцейським,і зав'язаласяперестрілка", -сказавспіврозмовникагентства.
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