Спецназ розстріляв під Москвою п'ятьох нападників

Біля складу була засідка

УпідмосковнихХімкахпід часнападуна складвбито п'ятьзлочинців, пораненняотримавспівробітникспецназуМВС,повідомивРІА "Новости" співрозмовник управоохороннихорганахМосковськоїобласті.



"Оперативникамнадійшла інформаціяпро нападнаскладнаЗаводськийвулиці.Булаорганізованазасідка.Бандити, якихбуло близько10,вчинили опірполіцейським,і зав'язаласяперестрілка", -сказавспіврозмовникагентства.

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