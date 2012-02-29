В Іспанії скасовано більше 130 авіарейсів

Понад 130 авіарейсів скасовано іспанською компанією Iberia у зв'язку зі страйком, який проводять 29 лютого пілоти.

Серед скасованих перельотів - кілька трансатлантичних, передає радіо «Свобода».

Авіакомпанія повідомила, що пасажирам скасованих рейсів буде повернуто гроші за квитки.

Пілоти компанії Iberia вже провели у лютому чотири страйки. Вони протестують проти нових умов роботи, які пов'язані з майбутнім відкриттям авіасполучення на лініях так званої "низької вартості", які здійснюватиме компанія Iberia Express.