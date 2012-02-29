Расмуссен: НАТО не планує вторгнення до Сирії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН підтвердив, що Альянс не планує операцію проти Сирії і не відмовиться від збереження військової присутності в Афганістані, незважаючи на загибель двох американських інструкторів.

"У НАТО немає жодних намірів вторгатися до Сирії. Ми засуджуємо те, що там відбувається, проте Альянс вирішив, що кращим розв’язанням цієї проблеми може бути лише внутрішньорегіональне", - сказав журналістам А. Фог РАСМУССЕН, який прибув до столиці США для участь в семінарі НАТО, передає РІА «Новости».

Він закликав не порівнювати ситуацію в Сирії і в Лівії, де сили НАТО завдавали ракетно-бомбового удару по урядових військах, які протистояли опозиції.

"У Лівії у нас був абсолютно чіткий мандат ООН, і ми мали підтримку кількох країн регіону. Нічого цього немає в Сирії. Я вітаю зусилля Ліги арабських держав з пошуку розв’язання ситуації в Сирії. Поки вони не були успішними, однак я упевнений, що країни регіону вироблять відповідний спосіб врегулювання", - сказав генсек НАТО.