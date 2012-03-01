Грузія скасувала візи для громадян Росії

Грузія в односторонньому порядку скасувала візовий режим з Росією. Відповідний документ підписав президент Михайло Саакашвілі, повідомляє Новини-Грузія.



Указ набув чинності після оприлюднення на сайті "Законодавчого вісника Грузії".



"Президент Грузії Михайло Саакашвілі 28 лютого підписав указ про внесення змін до указу №399 "Про затвердження положення правил видачі, продовження та припинення термінів дії віз від 28 червня 2006 року". Згідно з новим указом, громадянам Російської Федерації для в'їзду до Грузії і переб4ування на її території протягом 90 днів віза не потрібна ", - йдеться в повідомленні.



Раніше Саакашвілі заявив журналістам у Тбілісі, що візовий режим для російських громадян в Грузії вже скасовано.



"Усе, що ми говоримо, ми це завжди виконуємо. Як бачите, у нас все робиться швидко. Сказали, що скасуємо, і за п'ять хвилин вже скасували", - заявив Саакашвілі, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу "Дощ", який прибув у середу до Грузії і пройшов паспортний контроль у Тбіліському міжнародному аеропорту без отримання візи.



З ініціативою про скасування візового режиму з Росією Саакашвілі виступив ввечері 28 лютого, представляючи в парламенті Грузії щорічну доповідь.