Азербайджан і Туркменія готові скерувати газ через Каспій

Азербайджан і Туркменістан готують дві угоди щодо реалізації проекту будівництва Транскаспійського газопроводу (ТКГ), які можуть бути підписані за участю Єврокомісії.

Про це повідомив журналістів міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ, передає Reuters.

"Готується тристоронній політичний документ щодо підтримки Південного газового коридору, який підпишуть президенти Азербайджану, Туркменістану і голова Європейської Комісії БАРРОЗУ, а також міжурядова угода Азербайджану і Туркменістану про будівництво Транскаспійського газопроводу, яку також може завізувати і підписати голова Єврокомісії", - сказав Н.АЛІЄВ.

За його словами, ці документи можуть бути готові поточного року.

Азербайджанський міністр також додав, що відсутність правового статусу Каспію не перешкода для проекту: "Цей проект буде реалізовано двома державами усередині своїх національних секторів на Каспії", - сказав Н.АЛІЄВ.

Проект Транскаспійського газопроводу передбачає прокладання газопроводу по дну Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключений до інших газопроводів у регіоні.

Проти будівництва Транскаспійського газопроводу виступають Росія та Іран, посилаючись на неврегульованість правового статусу Каспію і значний екологічний ризик.