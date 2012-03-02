Путін пояснив суть домовленості з Медведєвим

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін пояснив, що домовлявся з президентом Дмитром Медведєвим не мінятися місцями, а йти на вибори глави держави тому, у кого вищий рейтинг.



"Ми свого часу з паном Медведєвим домовлялися про те, що хтось з нас може балотуватися на посаду президента. Але ми це будемо робити - або я, або він - тільки в тому випадку, якщо побачимо, що результати нашої роботи дозволяють нам піти на вибори або мені, або йому ", - сказав Путін на зустрічі із зарубіжними журналістами.



"І справа не в кінці минулого року. Справа в тому, що протягом усіх цих чотирьох років рейтинг вашого покірного слуги був завжди трішки вище. В цілому тут теж немає нічого незвичайного, тому що за попередні вісім років мого президентства, як ви знаєте, кількість бідних удвічі скоротилася, рівень доходів населення зріс у 2,4 раза в реальному обчисленні ", - цитує РІА "Новости".



У зустрічі з Путіним брали участь головні редактори японської газети "Асахі Сімбун" Есібумі Вакаме, французької "Монд" Сільві Кауффманн, італійської "Репуббліка" Еціо Мауро, канадської "Глоб енд мейл" Джон Стекхаус, британської "Таймс" Джеймс Хардінг, німецької "Хандельсблатт" Габор Штайнгарт.