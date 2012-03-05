У Киргизії опозиція перемогла на виборах
09:12, 05 березня 2012Світ
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Опозиційні сили перемогли на виборах в місцеві органи влади
У Киргизії опозиційні сили перемогла на виборах, що відбулися в неділю, в місцеві органи влади.
Голосування проводилося в обласних центрах Оші, Караколі, місті Токмаку Чуйської області і 13 сільських округах, повідомляє радіо «Свобода».
В Оші, другому за величиною місті Киргизіїі, за опозиційну партію "Народна єдність" проголосувало близько 47% виборців.
За попередніми даними, соціал-демократи, лідером яких є Президент країни Алмазбек АТАМБАЄВ, і партія "Республіка" на чолі з прем`єр-міністром Омурбеком БАБАНОВИМ набрали відповідно 24% і 17% голосів.
Остаточні офіційні результати виборів будуть оголошені пізніше.
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