Жертвами вибухів у Конго стали понад дві сотні людей

Коротке замикання стало причиною вибухів на військовому складі в столиці Республіки Конго Браззавілі, жертвами яких стали понад 200 чоловік.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це сказав в ефірі місцевого радіо представник уряду Конго Б’єнвеню ОКЕМІ.

Внаслідок трагедії поранення дістали близько 1,5 тис. чоловік, зазначив Б.ОКЕМІ.

Подія спонукала уряд країни прийняти рішення про перенесення всіх військових об`єктів за межі столиці (зараз у Браззавілі розташовано п`ять військових частин). Крім того, Кабінет міністрів розпорядився про введення на постраждалих територіях комендантської години.

Пожежа розпочалася в одному з бараків полку, розташованого в густонаселеному районі на півночі столиці Конго в неділю. Перший вибух прогримів уранці, за ним відбулося ще кілька, а вдень стався другий потужний вибух. Детонація снарядів на складі стала причиною численних пожеж у місті, справитися з якими вдалося не відразу, оскільки основні сили були кинуті на гасіння складських приміщень.