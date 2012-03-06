НАТО залишиться в Афганістані і після 2014 року

Війська НАТО залишаться в Афганістані після 2014 року, коли відповідальність за забезпечення безпеки буде повністю і остаточно передано афганській стороні.

Про це заявив командувач військами міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) генерал Джон АЛЕН, передає РІА «Новости».

Як повідомляють афганські ЗМІ, у понеділок Дж.АЛЕН відвідав південну афганську провінцію Гельменд, де інспектував підрозділи афганських сил безпеки і військ міжнародної коаліції.

Під час прес-конференції Дж.АЛЕН, відзначив, що "якщо афганська сторона висловить таке бажання, ми залишимося тут і після 2014 року".

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2011 року Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що до 2014 року НАТО планує передати функції управління провінціями Афганістану національним силам цієї країни і вивести свої війська.

За його словами, на саміті НАТО 20-21 травня 2012 року буде точно вирішено, що Альянс робитиме далі в Афганістані.

НАТО розпочало операцію в Афганістані в 2001 році.