Республіканець Ромні виграв праймеріз у двох штатах

Екс-губернатор Массачусетсу Мітт РОМНІ виграв попередні вибори (праймеріз) у штатах Айдахо і Огайо.

Як повідомляє РІА «Новости»,виборці відразу 10 штатів США 6 березня, в так званий "супервівторок", вирішують, кого з кандидатів-республіканців вони хотіли б бачити суперником демократа Барака ОБАМИ на майбутніх рівно через вісім місяців президентських виборах.

Праймеріз цього дня проходять у штатах Джорджія, Айдахо, Массачусетс, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Теннессі, Віргінія, Вермонт і Аляска.

Передвиборну кампанію продовжують чотири кандидати від Республіканської партії: політик помірного спрямування М.РОМНІ, консерватор і популіст Ньютон ГІНГРІЧ, конгресмен з лібертарианською програмою Рон ПОЛ і колишній сенатор від Пенсільванії, консерватор Рік САНТОРУМ.

Єдиний кандидат від партії буде визначений після закінчення сезону праймеріз, на партійному з`їзді у вересні.

"РОМНІ став переможцем в Айдахо, набравши 75% голосів. Другим іде ПОЛ з 12%, третім - САНТОРУМ з 9%, замикає список ГІНГРІЧ з 3% голосів", - повідомила телекомпанія CNN, офіційно оголосивши переможцем екс-губернатора.

Основна увага ЗМІ та експертів прикута до штату Огайо - він знаменитий тим, що всі президенти-республіканці вигравали в ньому праймеріз.

"В Огайо РОМНІ з невеликим відривом випередив САНТОРУМА. У них 38% і 37% голосів відповідно. ГІНГРІЧ у цьому штаті зайняв третє місце з 15% голосів, ПОЛ - на четвертому з 9%", - повідомляє телекомпанія, роблячи висновок, що перемогою в цьому штаті М.РОМНІ закріпив звання лідера внутрішньопартійних перегонів.

Раніше ЗМІ повідомили, що М.РОМНІ виграв праймеріз у Віргінії, Массачусетсі і Вермонті, Р.САНТОРУМ - у Теннессі, Оклахомі і Північній Дакоті, а Н.ГІНГРІЧ - у Джорджії. На Алясці підрахунок голосів триває.

Переможець "супервівторка" визначається за кількістю делегатів на партійний з`їзд, голоси яких йому вдалося завоювати цього дня. Всього 6 березня у 10 штатах "розігруються" голоси 419 делегатів. Для того, щоб на з`їзді Республіканської партії на початку вересня стати офіційно обраним кандидатом, будь-якому з учасників гонки необхідно забезпечити підтримку з боку 1,144 тисяч делегатів. На сьгодні, після оголошення переможців у 9 штатах з 10, де у вівторок пройшли праймеріз, М.РОМНІ має 351 голос, Р.САНТОРУМ - 156, Н.ГІНГРІЧ - 85, Р.ПОЛ - 39.

Вибори Президента США пройдуть 6 листопада.