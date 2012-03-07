Білорусь не випускає своїх опозиціонерів в Європу

Білоруська влада анулювала виїзд з Білорусі в країни Євросоюзу лідеру Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолію ЛЕБЕДЬКУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Бєларусь, до Литви А.ЛЕБЕДЬКУ їхав для проведення внутрішньопартійних заходів.

«Я намагався пройти кордон пішки, проте мені це не вдалося. У папері для переходу мені тричі поставили штамп про анулювання мого права на виїзд у країни Євросоюзу і розвернули мене на 180 градусів, назад до Білорусі. Ніяких пояснень, з якої причини мені заборонений виїзд, не відбулося», - повідомив А.ЛЕБЕДЬКО.

Він упевнений, що ніяких правових підстав для його невипуску за кордон не існує. «У мене немає ніяких непогашених штрафів, немає непогашеної судимості. Чому всупереч білоруським законам і Конституції, яка гарантує право вільного пересування, мене не випустили? Я вважаю, що це політичне рішення, і не випускають мене з країни з політичних мотивів», - сказав А.ЛЕБЕДЬКО.

За його словами, у нього були заплановані зустрічі в МЗС Литви, парламенті і мерії Вільнюса.

«Те, що сталося, ніяк не перешкодить міжнародним контактам ОГП. Просто заплановані зустрічі проведуть інші люди», - підкреслив А.ЛЕБЕДЬКО.

У свою чергу, прес-секретар Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр ТИМОШЕНКО сказав, що не знає, з якої причини голову ОГП не випустили за кордон.

Довідка УНІАН. 1 березня начальник Управління з нагляду за виконанням законодавства і законністю правових актів Генеральної прокуратури Білорусі Павло РОДІОНОВ заявив, що опозиціонерам, які закликають до санкцій стосовно своєї країни, може бути обмежений виїзд за кордон.

Ця заява з’явилася після того, як 27 лютого Рада міністрів ЄС прийняла рішення розширити список нев'їзних в країни Євросоюзу білоруських чиновників. За неофіційною інформацією, в список невиїзних з Білорусі потрапили понад 100 представників опозиції.