Рейтинг Греції зійшов до дефолтного рівня
Повідомлення агентства Fitch
МіжнароднерейтинговеагентствоFitchзнизилосувереннийрейтингГреціїдо "обмеженогодефолту"після угодиАфін зприватнимиінвесторамиз обмінуборговихзобов'язань.
Агентствознизилодовгостроковийрейтингкраїнивіноземній інаціональнійвалютіз переддефолтногорівня "С"до "RD" (restricted default, обмеженийдефолт).
"ПіслязавершенняпрограмиобмінурейтингГреції"RD", атакожрейтингидержоблігаційбудутьпереглянуті,хоча,найімовірніше, залишатьсянанизькому,спекулятивномурівні",- йдетьсявпрес-релізі.
ЗаданимигрецькогоМінфіну, надобровільнуреструктуризаціюпогодилисяінвестори, що представляють83,5%відноміналувипущенихза грецькимправубондів, що підлягаютьобміну здисконтомв 53,5% до 12березня, зурахуваннямвсіх інвесторівцяцифразростаєдо 85,8%.Після застосуваннязаконодавчоїзаходи, що дозволяєпримуситименшістьпогодитисяз думкоюбільшості,участь можезростидо 95,7%.
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МіжнароднерейтинговеагентствоMoody'sоголосилопро дефолтГреціїза їїборговимизобов'язаннями.
За оцінкамиMoody's, цяугодаз обмінуборговихзобов'язаньприватнимиінвесторами "є обміномвумовахтяжкого становища",щоозначаєборговунесплату,йдетьсявпрес-релізіагентства.