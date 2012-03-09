Рейтинг Греції зійшов до дефолтного рівня

Повідомлення агентства Fitch

МіжнароднерейтинговеагентствоFitchзнизилосувереннийрейтингГреціїдо "обмеженогодефолту"після угодиАфін зприватнимиінвесторамиз обмінуборговихзобов'язань.



Агентствознизилодовгостроковийрейтингкраїнивіноземній інаціональнійвалютіз переддефолтногорівня "С"до "RD" (restricted default, обмеженийдефолт). "ПіслязавершенняпрограмиобмінурейтингГреції"RD", атакожрейтингидержоблігаційбудутьпереглянуті,хоча,найімовірніше, залишатьсянанизькому,спекулятивномурівні",- йдетьсявпрес-релізі.



ЗаданимигрецькогоМінфіну, надобровільнуреструктуризаціюпогодилисяінвестори, що представляють83,5%відноміналувипущенихза грецькимправубондів, що підлягаютьобміну здисконтомв 53,5% до 12березня, зурахуваннямвсіх інвесторівцяцифразростаєдо 85,8%.Після застосуваннязаконодавчоїзаходи, що дозволяєпримуситименшістьпогодитисяз думкоюбільшості,участь можезростидо 95,7%. ***



МіжнароднерейтинговеагентствоMoody'sоголосилопро дефолтГреціїза їїборговимизобов'язаннями.



За оцінкамиMoody's, цяугодаз обмінуборговихзобов'язаньприватнимиінвесторами "є обміномвумовахтяжкого становища",щоозначаєборговунесплату,йдетьсявпрес-релізіагентства.

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