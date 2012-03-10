У Нью-Йорку показали "Білоруську мрію"

Художній фонд Елізабет (Elizabeth Foundation for the Arts) в Нью-Йорку організував прем'єру документального фільму російської тележурналістки Катерини Кабальчич "Білоруська мрія", повідомляє кореспондент РІА "Новости".



Стрічка присвячена виборам президента 2010 року і подальшим подіям - виступам опозиції, включно до народжених у соціальних мережах акцій мовчазних оплесків, і силовим розгону протестуючих.



Політична атмосфера в Білорусії показана в переломленні життя конкретної людини, власне - цілого молодого покоління, що виросло за правління Олександра Лукашенка, котрий керує країною 18 років.



До цього покоління належить і сама мінчанка Катя Кибальчич, репортер Першого російського каналу і лауреат національної премії ТЕФФІ за висвітлення Білоруської виборчої кампанії на Першому каналі. Можливо, тому і робота вийшла дуже особистою, емоційною.



Представником Білорусі на показі стрічки в Нью-Йорку виступив учасник протестних акцій останніх років підприємець Олег Раховський. Як і узагальнений герой фільму, він з тисячами громадян в ніч виборів був на площі Незалежності в грудні 2010 року і за хвилини до силового розгону щиро вірив, що демократія перемогла. Він пройшов через арешти і нари, його бізнес перевіряють безупинно, дружина втратила роботу, сина, який допомагав розносити листівки, "попросили" з престижної державної гімназії. Такою була розповідь Раховського в Нью-Йорку.



"Поки я в Америці, вдома в Мінську вже отримав чотири повістки до КДБ. Ми не хочемо насильства, просто виходимо на вулицю - топаємо і плескаємо, і віримо, що настане час, коли прихильникам перетворень більше не будуть виштовхувати з нашої країни", - сказав Раховський.