Обама розраховує на російських туристів

Посольство США в Москві з п'ятниці почало видавати туристичні візи за спрощеною процедурою, повідомили РІА "Новости" в прес-службі американського диппредставництва.



Тепер "ряд заявників на отримання американської (туристичної. - Ред.) візи зможуть її отримати без обов'язкового проходження інтерв'ю, якщо термін дії попередньої візи закінчився протягом попередніх 47 місяців", - йдеться в прес-релізі посольства.



Рішення стосується одержувачів туристичної американської візи типу B1/B2 або C1 / D (транзитна або для екіпажів суден). Заявники на інший тип візи зможуть також отримати її без проходження інтерв'ю, якщо термін її дії завершився в останні 11 місяців, пояснили в американській місії.



У посольстві додали, що це рішення було прийнято в рамках програми, оголошеної президентом Бараком Обамою щодо збільшення турпотоку в США.



Обама 19 лютого оголосив про комплекс заходів, спрямованих на розвиток туризму. Зокрема, президент зобов'язав держдепартамент і міністерство внутрішньої безпеки країни спростити процес видачі віз до США, прискорити обробку запитів на видачу неімміграційних віз. З документів Білого дому випливає, що пріоритетними країнами в цьому відношенні для США є Китай, Бразилія та Індія. Як очікується, кількість туристів, які приїжджають до США з цих країн, зросте на 2016 рік порівняно з 2010-м на 135%, 274% і 50% відповідно.



Росія поки не входить до найбільш бажаних для США країн з точки зору туризму.