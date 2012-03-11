Саркозі погрожує припинити участь Франції в Шенгені

Президент Франції Ніколя Саркозі в неділю знову закликав до реформи Шенгенської угоди і пригрозив, що Франція може припинити свою участь у ній, якщо її не буде серйозно реформовано.

"Шенгенські домовленості більше не дозволяють відповідати складності ситуації. ЇХ мають переглянути. Необхідно провести структурну реформу Шенгену, таку ж, як ми провели по євро", - заявив Саркозі, виступаючи перед своїми прихильниками в паризькому передмісті Вільпент.

Президент, як і його партія "Союз за народний рух" (UMP), регулярно повертаються до теми посилення контролю за міграцією. Глава держави вже неодноразово закликав переосмислити Шенгенську угоду, підсилити контроль на зовнішніх межах шенгенської зони і створити для цього спеціальні механізми.

"Потрібно мати можливість вводити санкції, припиняти членство або взагалі виключати з Шенгенської угоди ті або інші держави точно так, як і можна застосовувати санкції відносно держав зони євро, які не виконують своїх зобов'язань", - сказав Саркозі.

"Якщо я зможу констатувати, що протягом найближчих 12 місяців у цьому напрямі не буде серйозного прогресу, тоді Франція може припинити свою участь у Шенгенській угоді доти, поки переговори не завершаться успіхом", - пригрозив президент.

Реалізувати свою загрозу Саркозі зможе лише в тому випадку, якщо здобуде перемогу на президентських виборах, перший тур яких відбудеться 22 квітня. Проте результати опитувань показують, що наразі діючий президент програє своєму головному головному конкурентові, кандидатові від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.

РІА «Новости»