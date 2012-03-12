У Білорусі випустили банкноту номіналом 200 тисяч рублів

Національний банк Білорусі сьогодні випустив в обіг банкноту номіналом 200 тис. білоруських рублів зразка 2000 року, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

На банкноті, яка найближчим часом надійде в обіг у Білорусі, зображена будівля Могильовського обласного художнього музею імені П.В.Масленникова.

На сьогоднішній презентації банкноту представляв заступник голови правління Національного банку Білорусі Володимир СЕНЬКО.

За його словами, на банкноті розміщені нові сучасні візуальні елементи захисту, що дозволяє відрізнити її достовірність. Крім цього, на новій банкноті залишаться вже відомі елементи захисту, які є на банкнотах, що перебувають в обігу. На лицьовому боці купюри переважають зелено-сірий і оранжевий кольори, зворотному - зелено-сірий, коричневий і жовтий. Розмір банкноти - 150 х 74 мм.

Це перша банкнота в Білорусі з підписом голови Нацбанку Надії ЄРМАКОВОЇ.

Як повідомив заступник голови Нацбанку, нову банкноту буде поставлено в банки найближчим часом. Її тираж не розголошується. Виготовлювач також тримається в таємниці.

«Друкували на фабриці-виготовлювачі», - сказав В.СЕНЬКО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про випуск купюри номіналом 200 тисяч білоруських рублів Нацбанк затвердив 31 січня 2012 року постановою № 31 «Про випуск в обіг банкноти Національного банку Республіки Білорусь зразка 2000 року номіналом 200000 рублів».

Довідка УНІАН. 1 січня 2000 року в Білорусі було введено в обіг нові банкноти Нацбанку номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 і 5000 рублів, у 2001 році – 10 тис. рублів, у 2002 році – 20 тис. і 50 тис. рублів, а в 2005 році – 100 тис. рублів.

До сьогоднішнього дня купюра в 100 тисяч рублів була найбільшою з білоруських купюр, що були в обігу, і еквівалентна 12 доларам США за поточним курсом, тоді як до триразової девальвації, що сталася впродовж 2011 року, була еквівалентна 33 доларам США.

Купюра номіналом 200 тисяч білоруських рублів стане найбільшою і буде еквівалентна приблизно 25 доларам США.