Польських військових судять за вбивство в Афганістані
02:02, 15 березня 2012Світ
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Влітку минулого року польський суд зняв з сімох солдатів звинувачення у військових злочинах, але прокурори оскаржили це рішення у верховному суді
У Польщівища судоваінстанціязнялазвинувачення зтрьохпольськихвійськовослужбовців, якимінкримінувалосявбивствомирнихгромадян, повідомляє Радіо Свобода.Разомз тим, судухвалив,що матеріалисудовогорозслідуванняпоцій же справіщодо чотирьохінших солдатівбудуть зновурозглянутовсуді.
Семеросолдатівранішепосталипередсудому зв'язкувбивствомв однійз афганськихсілкількохжителів,включаючи жінокі дітей.Вліткуминулогорокупольськийсудзняв зсімохсолдатівзвинуваченняу військовихзлочинах,алепрокурориоскаржилице рішенняу верховномусуді.
Військовослужбовцівідмовилисявизнатисебевинниминапроцесі,який впершерозглядаєзвинуваченнявпорушенніпольськимисолдатамиміжнародних військовихконвенцій.
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