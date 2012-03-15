Польських військових судять за вбивство в Афганістані

Влітку минулого року польський суд зняв з сімох солдатів звинувачення у військових злочинах, але прокурори оскаржили це рішення у верховному суді

У Польщівища судоваінстанціязнялазвинувачення зтрьохпольськихвійськовослужбовців, якимінкримінувалосявбивствомирнихгромадян, повідомляє Радіо Свобода.Разомз тим, судухвалив,що матеріалисудовогорозслідуванняпоцій же справіщодо чотирьохінших солдатівбудуть зновурозглянутовсуді.



Семеросолдатівранішепосталипередсудому зв'язкувбивствомв однійз афганськихсілкількохжителів,включаючи жінокі дітей.Вліткуминулогорокупольськийсудзняв зсімохсолдатівзвинуваченняу військовихзлочинах,алепрокурориоскаржилице рішенняу верховномусуді.



Військовослужбовцівідмовилисявизнатисебевинниминапроцесі,який впершерозглядаєзвинуваченнявпорушенніпольськимисолдатамиміжнародних військовихконвенцій.

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