Голова міської поліції спробував втікти з Китаю в США
У КНР звільнений з посади член Політбюро ЦК Компартії, керівник партійної організації міста Чунцин
УКитаїзвільнений зпосадичленПолітбюроЦентральногоКомітетуКомуністичноїпартії, керівникпартійноїорганізації містаЧунцинБоСілай, повідомляєСіньхуа.
Ранішеочікувалося,що 62-річнийБоСілайможеотриматицьогорокупосадуу вищомукерівництвіКПК.
Звільненняпов'язанез недавньоюспробоюзаступникаБоСілая, головиполіціїЧунцинапопроситипритулокуСША.ВанЛіцзюньприйшовдоамериканськогоконсульствавсусідньомумісті, ілише наприкінціднякитайськійполіціївдалося йогозвідтивиманити.Зараз вінперебуває підслідством.ВтратившипосадуБоСілайзаявив,щодовірявлюдині, якійне можнабулодовіряти.
НапосаділчільникапартійноїорганізаціїЧунцинаБоСілаязмінитьвіце-прем'єрКитаюЧжанДецзян.
Чунцин- містоцентральногопідпорядкуваннявцентральнійчастині Китаю, найбільшеза площеюз чотирьохкитайськихадміністративниходиниць цієїкатегорії.Населення7,5 млн.осіб(32,75 млн.осіб в адміністративномуокрузіЧунцин).