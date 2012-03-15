Голова міської поліції спробував втікти з Китаю в США

06:23, 15 березня 2012
Світ
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У КНР звільнений з посади член Політбюро ЦК Компартії, керівник партійної організації міста Чунцин

УКитаїзвільнений зпосадичленПолітбюроЦентральногоКомітетуКомуністичноїпартії, керівникпартійноїорганізації містаЧунцинБоСілай, повідомляєСіньхуа.

Ранішеочікувалося,що 62-річнийБоСілайможеотриматицьогорокупосадуу вищомукерівництвіКПК.

Звільненняпов'язанез недавньоюспробоюзаступникаБоСілая, головиполіціїЧунцинапопроситипритулокуСША.ВанЛіцзюньприйшовдоамериканськогоконсульствавсусідньомумісті, ілише наприкінціднякитайськійполіціївдалося йогозвідтивиманити.Зараз вінперебуває підслідством.ВтратившипосадуБоСілайзаявив,щодовірявлюдині, якійне можнабулодовіряти.

НапосаділчільникапартійноїорганізаціїЧунцинаБоСілаязмінитьвіце-прем'єрКитаюЧжанДецзян.

Чунцин- містоцентральногопідпорядкуваннявцентральнійчастині Китаю, найбільшеза площеюз чотирьохкитайськихадміністративниходиниць цієїкатегорії.Населення7,5 млн.осіб(32,75 млн.осіб в адміністративномуокрузіЧунцин).

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