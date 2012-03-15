Європарламент очікує від Путіна діалогу з опозицією

Європарламент очікує від новообраного Президента Росії Володимира ПУТІНА діалогу з російською опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції за підсумками президентських виборів у РФ, ухваленій 15 березня на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

У документі депутати, зокрема, висловили жаль з приводу того, що вибір на президентських виборах був обмежений у зв’язку з відмовою у реєстрації ряду опозиційних кандидатів.

Крім того, Європарламент закликав владу Росії до здійснення всебічного аналізу всіх проблем, помічених міжнародними спостерігачами на виборах, “з метою посилення демократичних правил на майбутніх виборах”.

У резолюції також міститься заклик до нинішнього Президента РФ Дмитра МЄДВЄДЄВА реалізувати свої обіцянки і гарантувати здійснення необхідних реформ у політичній системі Росії.

Депутати також висловили сподівання, що новий Президент В.ПУТІН буде готовий продовжити ці реформи, у тому числі у сфері спрощення правил реєстрації політичних партій.

У резолюції міститься заклик як до представників влади, так і до опозиції використати час до інавгурації нового Президента для погодження всебічного пакету реформ.