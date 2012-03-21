Ромні виграв праймеріз у штаті Іллінойс
05:58, 21 березня 2012Світ
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Вибори президента США призначені на 6 листопада
Мітт Ромні
КолишнійгубернаторМассачусетсаМіттРомнівигравреспубліканськіпраймеріз уштатіІллінойс,повідомляєReuters.Ромнінабрав56відсотків.ДругемісцезайнявРикСанторумаз 27відсоткамиголосів.КолишнійспікерПалатипредставниківКонгресу СШАНьютГінгрічіконгресменРонПолзайнялиостаннізмісця зрезультатом,який неперевищує10відсотківголосів.Підрахунокголосівтриває,проте вжезараз зрозуміло,щорозстановкамісцьсильно незміниться.
Наступнийетаппередвиборноїборотьби -праймерізуЛуїзіанівженайближчоїсуботи, 24березня.Заданимисоцопитувань,МіттРомніїх,швидше за все,програє,повідомляєЛента.ру
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