Ромні виграв праймеріз у штаті Іллінойс

05:58, 21 березня 2012
Світ
641 0

Вибори президента США призначені на 6 листопада

Мітта Ромні

КолишнійгубернаторМассачусетсаМіттРомнівигравреспубліканськіпраймеріз уштатіІллінойс,повідомляєReuters.Ромнінабрав56відсотків.ДругемісцезайнявРикСанторумаз 27відсоткамиголосів.КолишнійспікерПалатипредставниківКонгресу СШАНьютГінгрічіконгресменРонПолзайнялиостаннізмісця зрезультатом,який неперевищує10відсотківголосів.Підрахунокголосівтриває,проте вжезараз зрозуміло,щорозстановкамісцьсильно незміниться.

Наступнийетаппередвиборноїборотьби -праймерізуЛуїзіанівженайближчоїсуботи, 24березня.Заданимисоцопитувань,МіттРомніїх,​​швидше за все,програє,повідомляєЛента.ру
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter