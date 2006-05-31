Французькому шампанському загрожує радіація

Сьогодні представники організації Greenpeace заявили, що сховище радіоактивних відходів Centre Stockage de l`Aube (CSA) у східній Франції становить загрозу для всесвітньо відомої марки ігристого вина. Greenpeace стверджує, що менш ніж за 10 км від виноградників Шампані грунтові води виявилися радіоактивними, повідомляє «Газета.Ru».

Як йдеться у прес-релізі організації, у сховищі CSA переважно містяться відходи французьких компаній Electricite de France (EDF) і AREVA, а також зберігаються відходи зарубіжних компаній.

В результаті досліджень Greenpeace іншого ядерного сховища ANDRA в Нормандії з`ясувалося, що рівень радіоактивності грунтових вод, які місцеві фермери використовують для поливу, в 90 разів перевищує європейський рівень безпеки.

«Нас переконували десятиліттями, що сховища ядерних відходів ніколи не «потечуть», оскільки вони відповідають найвищим стандартам. У реальності ж сховище в Нормандії - катастрофа, а зі сховища в Шампані вже почалися радіоактивні витоки, - говорить Шон БЕРНІ, представник Greenpeace International. - Влада вже в курсі про проблеми в конструкції сховища в Шампані. Але це лише початок проблеми. Вона багаторазово зросте, коли ядерні витоки стануть безконтрольними. Тоді Франція зіткнеться з кризою в провінції Шампань не лише екологічною, а й соціальною і економічною. Виробники шампанського, по суті, одержали ядерні бомби уповільненої дії».