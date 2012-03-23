Мінськ вирішив пригрозити ЄС санкціями у відповідь

Білорусь вимушена негайно приступити до реалізації комплексу заходів реагування у зв'язку з рішенням Ради закордонних справ ЄС про розширення обмежувальних санкцій стосовно Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ.

Він підкреслив, що про таку можливість європейські партнери Білорусі були повідомлені заздалегідь.

«У нинішніх умовах білоруська сторона не бачить необхідності у присутності на території Білорусі відкликаних послів держав, що проголосували за таке рішення», - заявив представник МЗС Білорусі.

А.САВІНИХ зазначив, що білоруська сторона шкодує з приводу ухвалення Радою Євросоюзу рішення про введення додаткових санкцій стосовно низки білоруських громадян і підприємств.

«Цей крок ще більш віддаляє перспективи нормалізації відносин і відновлення діалогу з чутливих для сторін тем. Європейські політики перебувають у полоні конфліктного мислення, вони залишаються заручниками логіки примушення і шантажу», - підкреслив А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, Рада закордонних справ ЄС ухвалила рішення про посилення санкцій проти Білорусі і Сирії.

Згідно з рішенням, Рада додала 12 прізвищ до переліку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС і чиї активи на території країн Євросоюзу заморожені. У цілому тепер у «чорному списку ЄС» 243 білоруські урядовці.

Крім того, міністри вирішили заморозити активи ще 29 білоруських компаній.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев'їзних білоруських урядовців ще на 21 людину.

Відносини між ЄС і Білоруссю значно погіршали після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли влада Білорусі розігнала учасників акцій протесту і заарештувала понад тисячу чоловік, серед яких кілька кандидатів у президенти від опозиції.