Расмуссена турбує боєздатність НАТО на тлі переозброєння Росії

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив стурбованість тим, що 20 країн-членів альянсу скоротили витрати на оборону в період 2008 - 2011 років, вказавши при цьому на той факт, що Росія має намір удвічі збільшити свої оборонні витрати до 2020 року повідомляє РІА «Новости».

"Цього року витрати азіатських країн вперше перевищать витрати європейських союзників по НАТО. І Росія планує подвоїти витрати на оборону протягом наступного десятиліття", - сказав він, виступаючи у п'ятницю на Брюссельському форумі.

За словами Расмуссена, скорочення європейськими членами НАТО оборонних витрат "матиме наслідки для нашої безпеки завтра" і для можливостей НАТО як військового альянсу.

Російська армія в 2012 році починає тотальне переозброєння, яке, в першу чергу, торкнеться військ Повітряно-космічної оборони, Ракетних військ стратегічного призначення, ВПС і ВМФ. На розвиток і модернізацію, переозброєння армії і флоту і модернізацію оборонно-промислового комплексу виділяється 22 трильйони рублів.