На пост президента Світового банку претендують три кандидати

На пост президента Світового банку претендуватимуть три кандидати, повідомляється у прес-релізі організації. Прийом заявок завершився ввечері 23 березня 2012 року.

Кандидатом від США висунуто президента Дартмутського коледжу Джима Єн КІМА (Jim Yong Kim), вихідця з Південної Кореї, передає Лента.ру. Як відзначали деякі аналітики, цей вибір має погасити критику з боку країн, що розвиваються, незадоволених негласною традицією, за якою президентом Світового банку стає представник США, а главою МВФ зазвичай призначається європеєць.

Крім того, будуть розглянуті заявки колишнього міністра фінансів Колумбії Хосе Антоніо ОКАМПО і міністра фінансів Нігерії Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕАЛИ (Ngozi Okonjo-Iweala).

Рада директорів найближчими днями проведе співбесіди з трьома кандидатами. Передбачається, що нового президента буде обрано вже до весняної сесії керівних органів СБ і МВФ, що відбудеться в середині квітня 2012 року.

Діючий президент організації Роберт ЗЕЛЛІК в лютому оголосив, що залишить пост після завершення терміну своїх повноважень, тобто 30 червня 2012 року.