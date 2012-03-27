Екс-главу МВФ офіційно звинуватили в сутенерстві

Екс-голові Міжнародного валютного фонду Домініку Стросс-Кану офіційно пред`явлено звинувачення у співучасті в сутенерстві, він підозрюється в організації сумнівних вечірок за участю повій.

Про це повідомив адвокат французького політика Рішар Малька, передає ІТАР-ТАСС.

За словами адвоката, Д.Стросс-Кан “не вважає себе винним і не знав про те, що жінки, з якими проводив час (у готелі "Карлтон"), були повіями".

Колишній керівник МВФ і екс-фаворит передвиборної гонки за пост Президента Франції Д.Стросс-Кан обвинувачується в рамках справи про проституцію у фешенебельному готелі "Карлтон". У листопаді минулого року у розпорядженні французьких правоохоронних органів опинилася СМС-листування Д.Стросс-Кана і одного із заарештованих сутенерів. У зв`язку з цим ЗМІ написали про те, що екс-глава МВФ не тільки регулярно вдавався до платних жіночих сексуальних послуг, а й брав безпосередню участь в організації сумнівних вечірок з повіями. Саме за це, за французькими законами, екс-главі МВФ може загрожувати покарання у 20 років (максимальний термін) позбавлення волі.

Раніше сам політик не заперечував, що з`являвся в оточенні молодих дівчат, проте категорично відкинув гіпотезу, що вони одержували за це грошову винагороду. Захист екс-глави МВФ також підкреслює, що жодних прямих доказів на користь такої версії немає.

Д.Стросс-Кан є лише одним з фігурантів справи. Спочатку поліція займалася розслідуванням діяльності сутенерів у готелі "Карлтон" безвідносно до персони французького політика.

У травні 2011 року Д.Стросс-Кан опинився в центрі іншого скандалу в Нью-Йорку, через який він був змушений піти у відставку з поста глави МВФ і відмовитися від політичних амбіцій у Франції, де його вважали одним з головних фаворитів у боротьбі за пост Президента країни. Проти нього було висунуте звинувачення в зґвалтуванні покоївки одного з нью-йоркських готелів, проте кримінального переслідування йому вдалося уникнути через відсутність належної доказової бази.