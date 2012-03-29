Депутат Європарламенту розбив ідею "третього шляху" України
Депутат Європарламенту Павел Залевські вважає малореальним третій шлях для України, запропонований міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком
Депутат Європарламенту Павел Залевські (група народних партій, Польща) вважає малореальним третій шлях для України, запропонований міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком у статті для тижневика “Дзеркало тижня” на початку березня.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це депутат заявив, виступаючи на конференції “Наступні кроки в українській інтеграції до ЄС”, організованій фондом Наталії Королевської.
“Не шукайте третього шляху, сконцентруйтеся на реформах, на застосуванні європейських стандартів. Це буде вигідно для всіх: і для тих, хто бореться зараз за виживання, і для тих, хто 20 років користувався плодами економіки”, - сказав депутат.
Він зазначив, що у своїй статті український міністр пропонує шукати третій шлях у співпраці не з Європейським Союзом і не з Росією, а з іншими країнами світу, такими як Китай чи арабські країни. Разом з тим, за словами П.Залевські, вже цього року українському уряду знадобляться гроші для підтримки фінансової стабільності у країні.
“Якщо не буде прогресу у відносинах з ЄС, уряду доведеться шукати їх ще десь. Не думаю, що реалістичними будуть пошуки у Росії”, - сказав П.Залевські, зазначивши, що Росія може вимагати в обмін дуже багато.
Він також назвав малореальною можливість отримання грошей у Китаї, навіть шляхом запровадження ринку землі і продажу земель сільськогосподарського призначення. Депутат вважає, що Китай навряд чи захоче псувати відносини з Росією через Україну.
П.Залевські також звернув увагу на той факт, що на сьогодні більшість українців виступають за приєднання до Євросоюзу, і висловив переконання у тому, що уряду в будь-якому випадку не вдасться проводити іншу політику тривалий час.