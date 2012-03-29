Депутат Європарламенту розбив ідею "третього шляху" України

Депутат Європарламенту Павел Залевські (група народних партій, Польща) вважає малореальним третій шлях для України, запропонований міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком у статті для тижневика “Дзеркало тижня” на початку березня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це депутат заявив, виступаючи на конференції “Наступні кроки в українській інтеграції до ЄС”, організованій фондом Наталії Королевської.

“Не шукайте третього шляху, сконцентруйтеся на реформах, на застосуванні європейських стандартів. Це буде вигідно для всіх: і для тих, хто бореться зараз за виживання, і для тих, хто 20 років користувався плодами економіки”, - сказав депутат.

Він зазначив, що у своїй статті український міністр пропонує шукати третій шлях у співпраці не з Європейським Союзом і не з Росією, а з іншими країнами світу, такими як Китай чи арабські країни. Разом з тим, за словами П.Залевські, вже цього року українському уряду знадобляться гроші для підтримки фінансової стабільності у країні.

“Якщо не буде прогресу у відносинах з ЄС, уряду доведеться шукати їх ще десь. Не думаю, що реалістичними будуть пошуки у Росії”, - сказав П.Залевські, зазначивши, що Росія може вимагати в обмін дуже багато.

Він також назвав малореальною можливість отримання грошей у Китаї, навіть шляхом запровадження ринку землі і продажу земель сільськогосподарського призначення. Депутат вважає, що Китай навряд чи захоче псувати відносини з Росією через Україну.

П.Залевські також звернув увагу на той факт, що на сьогодні більшість українців виступають за приєднання до Євросоюзу, і висловив переконання у тому, що уряду в будь-якому випадку не вдасться проводити іншу політику тривалий час.