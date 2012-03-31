Біля берегів Філіппін загорівся круїзний лайнер

Як передає ІТАР-ТАСС, представник філіппінської берегової охорони повідомив, що пожежа пошкодила двигуни лайнера, змусивши судно лягти у дрейф на південь від столиці країни Маніли.

Пожежа виникла увечері 30 березня і була ліквідована силами команди. Один з членів екіпажа одержав легкі поранення, ніхто з пасажирів лайнера, яких, за попередніми даними, може бути близько 1 тис. осіб, не постраждав.

Про причини інциденту поки не повідомляється.

Берегова охорона Філіппін розпочала рятувальну операцію, направивши до дрейфуючого лайнера свої катери.