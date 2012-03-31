Біля берегів Філіппін загорівся круїзний лайнер
10:11, 31 березня 2012Світ
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На борту круїзного лайнера "Азамара квест" біля берегів Філіппін сталася пожежа.
Як передає ІТАР-ТАСС, представник філіппінської берегової охорони повідомив, що пожежа пошкодила двигуни лайнера, змусивши судно лягти у дрейф на південь від столиці країни Маніли.
Пожежа виникла увечері 30 березня і була ліквідована силами команди. Один з членів екіпажа одержав легкі поранення, ніхто з пасажирів лайнера, яких, за попередніми даними, може бути близько 1 тис. осіб, не постраждав.
Про причини інциденту поки не повідомляється.
Берегова охорона Філіппін розпочала рятувальну операцію, направивши до дрейфуючого лайнера свої катери.
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