Німеччина обурена рішенням швейцарського суду

Як передає Deutsche Welle, німецька влада обурена таким рішенням.

Йдеься про арешт трьох чиновників податкового відомства федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. 2010 року податківці від імені земельної влади купили за 2,5 мільйона євро у швейцарського інформатора диск з даними про німецьких неплатників податків, які зберігали свої гроші у швейцарському банку Credit Suisse. Швейцарська влада звинувачує чиновників в економічному шпигунстві та порушенні банківської таємниці.

Голова уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ганнелоре Крафт назвала рішення швейцарців «нечуваним». За її словами, представники податкових відомств «лише виконували свої обов'язки з виявлення неплатників податків, які зберігали свої гроші на швейцарських банківських рахунках».

У земельному міністерстві фінансів називають інцидент «цілковитою нісенітницею». Тут вказують, що злочинцями є не ті, хто вистежує податкових злочинців, а ті, хто приховує від оподаткування мільярдні суми, а також самі швейцарські банки, які цьому потурають.

Нагадаємо, у вересні 2011 року швейцарський банк Credit Suisse висловив готовність заплатити німецькій владі 150 мільйонів євро і тим самим покласти край судовим процесам щодо ухиляння від сплати податків. На думку німецької влади, співробітники банку допомагали німецьким неплатникам переводити свої капітали в Швейцарію.

У серпні 2011 року після тривалих переговорів і сильного тиску з боку Німеччини Швейцарія підписала угоду про оподаткування банківських вкладів. Згідно з нею, швейцарські банки з січня 2013 року будуть самі збирати податки зі своїх німецьких клієнтів і в анонімній формі передавати їх фінансовим відомствам ФРН.