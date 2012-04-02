У КДБ Білорусі заявили, що спіймали шпигунів суміжної держави

Розвідувальні органи суміжної держави намагалися отримати в Білорусі доступ до секретної інформації у військовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це сьогодні доповів главі держави Олександру Лукашенку голова КДБ Вадим Зайцев.

«Вадим Зайцев доповів про виконання завдань контррозвідувального змісту щодо припинення діяльності розвідорганів суміжної держави, які намагалися отримати доступ до секретної інформації у військовій сфері, зокрема в рамках єдиної системи безпеки Союзної держави», - підкреслили в прес-службі Президента Білорусі.

Окрім цього, йшлося про роботу КДБ щодо припинення корупційних і економічних злочинів, іншої протиправної діяльності.