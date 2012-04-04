Україну втягнули в боротьбу за інтереси тютюнових компаній

Про це заявили на прес-конференції в УНІАН народний депутати України Леся Оробець та голова регіонального центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський.

Як інформували учасники прес-конференції, 13 березня від імені нашої держави офіційно було надіслано вимогу щодо проведення консультацій з Австралією в рамках системи врегулювання суперечок СОТ щодо запроваджених парламентом Австралії вимог до упаковок тютюнових виробів, які зменшують їх привабливість для молоді. Ця вимога не має економічного обґрунтування для України, а її подача шкодить міжнародному іміджу України та суперечить курсу Президента України, який визначив боротьбу з тютюнопалінням як пріоритет державної політики та нещодавно підписав закон про заборону тютюнової реклами.

“Скарга України в органи СОТ проти Австралії і антитютюнового законодавства нас здивувала. Я надіслала Президенту своє звернення з проханням оцінити дії урядового уповноваженого для того, щоб ми з вами могли оцінити, це приватна ініціатива одного державного чиновника, чи це частина державної програми уряду. Як на мене, така діяльність на користь і без того надбагатих тютюнових компаній свідчить про одне з двох: або про приватну зацікавленість, або про надлишок робочого часу”, - прокоментувала Л.Оробець.

Як зазначила Л.Оробець, Україна підписала цю скаргу в компанії з Нікарагуа і Зімбабве. За словами А.Скіпальського, який був присутнім на Всесвітній конференції з проблем вживання тютюну, яка проходила з 20 по 23 березня в Снігапурі, відомі експерти з контролю над тютюном в доповідях та розмовах Україну згадували в контексті саме її спротиву прогресивній австралійській ініціативі запровадження “простої” упаковки для сигарет.

“На фоні значних успіхів України в питанні подолання тютюнової епідемії та нещодавнього прийняття закону про повну заборону тютюнової реклами це було ложкою дьогтю в бочці меду. І справа не лише у відсутності економічного обгрунтування такого кроку. Справа в цинічному використанні України транснаціональною тютюновою індустрією та створення прецеденту протистояння новій та прогресивній антитютюновій ініціативі”, - заявив А.Скіпальський.

Перебуваючи на Всесвітній конференції, як представник громадськості, він зібрав підписи під звернення до керівника Української держави щодо зазначеної ситуації. Прохання до Президента України висловили понад 300 членів громадських організацій із 56-ти країн світу, які висловили своє захоплення нещодавно підписаним Президентом України законом про повну заборону тютюнової реклами в Україні, але наголосили на глибокому занепокоєнні діями Міністерства економічного розвитку та торгівлі, які гальмують запровадження ефективних заходів скорочення вживання тютюну.

За інформацією присутньої на прес-конференції доцента школи охорони здоров’я Національного університету Києво-Могилянська академія Тетяни Андрєєвої, введення “простої” – стереотипної упаковки тютюнових виробів є заходом контролю з високим потенціалом ефективності. Посилаючись на результати досліджень австралійських вчених, стереотипні упаковки тютюнових виробів передбачають, що упаковка стає стандартизованою, з неї зникають всі привабливі промоційні ознаки брендів, такі як логотип, кольори, малюнки, всі пачки мають однакові кольори, форму, текстуру паперу. При цьому попередження про шкоду здоров’ю (в Австралії вони будуть займати 75% великої сторони пачки) та інша передбачена законом інформація на пачці залишається. Назви брендів друкуються однаковими літерами на зазначеному регуляторними органами місці, всі елементи за винятком медичних попереджень, мають бути бляклими та непривабливими (наприклад, в Австралії всі пачку зроблять однакового зелено-коричневого кольору, який було визначено як найменш привабливий).

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН