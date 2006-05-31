У справі принцеси Діани з`явилися нові свідки

Колишній начальник лондонської поліції Джон Стівенс у вівторок заявив, що британська поліція знайшла нових свідків у справі про загибель принцеси Діани, повідомляє Guardian. На думку сера Стівенса, не можна виключати можливості того, що принцеса стала жертвою змови.

За словами Стівенса, він розмовляв з людьми, з якими не спілкувалася французька поліція. "Я не можу назвати вам їх імена", - сказав Стівенс, відзначивши що і так розповів більше, ніж належало". Також він підтвердив, що регулярно зустрічається з мільярдером Мохаммедом Аль-Файэдом, син якого, Доді, загинув разом з Діаною. Аль-Файэд переконаний, що загибель Діани була підстроєна британськими спецслужбами, які нібито намагалися приховати, що принцеса була вагітна від Доді.

Принцеса Діана, колишня дружина принца Чарльза, загинула в автокатастрофі в паризькому тунелі 31 серпня 1997 року. Згідно вердикту, який раніше виніс французький суддя, винуватцем аварії став нетверезий водій Анрі Поль(він же охоронець Доді), що значно перевищив швидкість. У січні 2004 року у Великобританії почалося офіційне розслідування, яке очолив сер Стівенс. Приводом для цього стала публікація листа Діани, в якому вона незадовго до смерті повідомляла про змову, яку затіває проти неї принц Чарльз з метою вбивства. Залишивши через рік пост глави Скотланд-ярду, Стівенс продовжив займатися розслідуванням.

Лєнта.ру