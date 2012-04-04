Німеччина пропонує повернути прикордонний контроль в Шенгені

Про це глава МВС Німеччини Ханс-Петер Фрідріх заявив під вівторок в інтерв'ю газеті Rheinische Post, повідомляє сайт derwesten.de

Міністр заявив, що ЄС повинен вводити контроль на кордонах не тільки на час будь-яких великих подій, будь то футбольні змагання чи політичні конгреси. Контроль необхідно вводити також і для стримування хвилі нелегальної міграції, оскільки окремі країни на кордонах Шенгену не виконують домовленості щодо контролю за міграцією.

Фрідріх уточнив, що незважаючи на важливість для Європи відкритих кордонів, залишати без уваги питання безпеки не можна. При цьому він у якості прикладу навів Грецію, заявивши, що «якщо такі країни, як Греція, не можуть контролювати свої зовнішні кордони, то нам необхідно вводити контроль всередині Шенгену».

У зв'язку з цим міністр МВС Німеччини спільно зі своїм французьким колегою Клод Геан ініціюватиме адаптування правил Шенгену до нових умов.