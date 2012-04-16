Білоруські спецслужби прийняли учасницю КВК з Росії за терористку

Як повідомляє сайт « Хартія-97 », про це дівчина повідомила в інтерв`ю « Комсомольській правді ».

«Я їхала з прапорцями для групи підтримки. Спустилася в метро, під пахвою – п`ятдесят прапорців, в руках – планшет, фотографувала визначні пам`ятки. Тут до мене підійшли декілька чоловіків і оголосили про те, що я затримана», - сказала дівчина.

З`ясувалося, що її затримали через прапорці, прийнявши за активістку опозиції. Коли налякана дівчина пояснила, що жодних претензій до Президента Білорусі Олександра Лукашенка не має, їй пред`явили інше звинувачення – вона фотографувала мінські будівлі, щоб замінувати їх.

«Я спочатку відбувалася жартами, думала, вони мене розігрують, але коли зайшли шість чоловіків і почали мене буквально допитувати, стало не до жартів», - сказала вона.

На всі виправдання дівчини співробітники спецслужби відповідали одне: «Ми вам не віримо».

Щоб перевірити свідчення затриманої, співробітники КДБ виїхали на квартиру, де проживали всі учасниці команди КВК. Вони переписали їхні паспортні дані й повідомили, що тепер, щойно дівчата знову приїдуть до Мінська, вони потраплять під пильне спостереження спецслужби.