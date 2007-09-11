Казахстан вкладе 20 млрд. доларів у місце солдатської служби Тараса Шевченка

У проект казахстанського "Актау-Сіті", який будуватиметься на базі сучасного міста Актау (до 1991 року - Шевченко) буде інвестовано близько 20 мільярдів доларів. Про це повідомив президент країни Нурсултан Назарбаєв.

Тільки протягом найближчих п`яти років в "Актау-Сіті" планується вкласти до сімох мільярдів доларів. Частину коштів нададуть інвестори з країн Сходу, зазначив Назарбаєв. Президент Казахстану братиме участь в церемонії закладки першого каменя, яка відбудеться 11 вересня.

Казахстан планує зробити з Актау одне з найбільших міст на березі Каспію. На думку Нурсултана Назарбаєва, місто конкуруватиме з Астраханню, Баку, іранськими і туркменськими портами. В "Актау-Сіті" буде побудовано сучасне місто, пристосоване як для житла, так і для розваг, заявив президент Казахстану.

Нині в Актау живуть близько 145 тисяч осіб. Це місто є єдиним морським портом Казахстану, призначеним для перевезення сухих вантажів, нафти і нафтопродуктів.

Лента.ру