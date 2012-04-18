Молдова заборонила Росії встановлювати радар і ракети в Придністров'ї

Про це заявив міністр оборони Віталій Марінуца в інтерв'ю радіостанції Europa Libera, повідомляє молдовський ресурс publika.md

За словами Марінуци, модернізація спорядження миротворців, про яку оголосив російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін, в основному стосується легкого піхотного озброєння.

«Без згоди Республіки Молдова навіть в придністровському регіоні не можна встановити радар чи щось в цьому роді. Я твердо переконаний, що Російська Федерація, яка є гравцем міжнародної політичної сцени, буде поважати суверенітет і незалежність Республіки Молдова, і без її згоди не зробить ні кроку», - повідомив міністр оборони Віталій Марінуца.

Згідно з останніми повідомленнями в пресі, Кремль розглядає варіант установки в Придністров'ї радіолокаційної станції "Воронеж" і розміщення ракет "Іскандер", - у відповідь на розгортання протиракетної оборони Північноатлантичного Альянсу та на противагу базам НАТО в Румунії.