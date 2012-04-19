Топ-100 найвпливовіших людей світу

Російський блогер і громадський діяч Олексій Навальний потрапив до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time, повідомляє Лента.ру, зауваживши, що Навальний виявився єдиним представником Росії, включеним до списку. Редакція та експерти журналу відзначили заслуги Навального в боротьбі з корупцією та об'єднанні людей через соціальні мережі.



"Це ті люди, які надихають нас, розважають, змушують нас рухатися і змінювати наш світ. Зустрічайте новаторів, першопрохідців, магнатів, лідерів і улюбленців", - коментує список Time.



У світовій політиці Time відзначив президента США Барака Обаму, канцлера ФРН Ангелу Меркель, прем'єр-міністра Катару шейха Хамада бін Джасіма аль-Тані, президента Нігерії Гудлака Джонатана, главу МВФ Крістін Лагард, колишнього губернатора штату Массачусетс Мітта Ромні та багатьох інших.



Що стосується вчених, то в список включені такі представники науки, як американка Елінор Остром, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, статистик Ганс Рослінг і вірусолог Рон Фуш'є.



Серед інших у списку також присутні бізнесмен Воррен Баффет, кінопродюсер Харві Вайнштейн, глава корпорації Apple Тім Кук, хакерське угруповання Anonymous і Рене Редзепі - шеф-кухар ресторану копенгагенського Noma, який два роки поспіль визнається кращим у світі.



Спортсменів в списку представляють квотербек команди НФЛ "Нью-Йорк Джетс" Тім Тібо, гравець "Барселони" Ліонель Мессі і тенісист Новак Джокович.

Також в список включені багато представників шоу-бізнесу, в тому числі британська співачка Адель і актриса Тільда ​​Свінтон.