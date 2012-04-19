«Коханку» Брейвіка вислали з Норвегії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на норвезький телеканал TV2.

А.Брейвік звинувачується в тому, що 22 липня минулого року влаштував вибух в урядовому кварталі норвезької столиці, внаслідок якого загинуло вісім чоловік, і в стрілянині в молодіжному таборі Робітничої партії Норвегії на острові Утьойя, де було вбито 69 чоловік.

Процес над А.Брейвіком розпочався в Осло 16 квітня, цього дня німкеня, жителька Штутгарта, намагалася потрапити в будівлю суду.

"Вона хотіла потрапити в будівлю суду, щоб побачити А.Брейвіка. Вона стверджувала, що є його коханкою", - цитує телеканал представника поліції Осло.

Оскільки будівля суду знаходиться під особливою охороною, то жінку поліцейські не пропустили. Згідно з її заявою, з Німеччини в Осло вона прилетіла спеціально для того, щоб побачити А.Брейвіка.

Поліція затримала жінку, і ввечері 17 квітня її було вислано з Норвегії. Ніч перед цим їй довелося провести в камері попереднього ув’язнення.

За інформацією німецьких поліцейських, пані перебуває під наглядом правоохоронних органів уже протягом деякого часу і кілька разів порушувала правопорядок у себе на батьківщині.

Раніше ЗМІ повідомляли, що якась пані з Німеччини писала А.Брейвіку у в'язницю листи і надсилала гроші. Поки що невідомо, чи є вислана з Норвегії уродженка Штутгарта і невідома співчуваюча однією й тією ж особою.